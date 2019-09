A atriz Bárbara Paz fez um protesto em favor da Amazônia no Festival de Veneza

De smoking, a atriz Bárbara Paz segurou uma folha de ofício com as palavras “I am Amazônia” (“Eu sou Amazônia”, em tradução literal) no tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Veneza na segunda-feira (2).

Em meados do mês de agosto, o Sul do Pará registrou disparo no número de queimadas. Novo Progresso (PA) sofreu um aumento de 300% em casos de focos de incêndio, no que ficou conhecido como “dia do fogo”.

A atriz dirigiu um documentário sobre seu marido, o cineasta Hector Babenco, morto em 2016. Exibido em mostra paralela, “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou” mostra os últimos anos da vida do diretor.

“Ele queria dirigir a própria morte. Dizia que o filme dele seria um solilóquio. Que estava vivo e que queria falar”, disse Bárbara Paz à Folha de S.Paulo.

Argentino naturalizado brasileiro, Babenco dirigiu “O Beijo da Mulher-Aranha”, que disputou o Oscar em 1986.

Coringa

Alberto Barbera, diretor do Festival Internacional de Cinema de Veneza, apontou Coringa como um dos primeiros candidatos ao Oscar 2020. A declaração aconteceu logo após a exibição do filme na 76ª edição do festival, que aconteceu no último sábado (29).

Em entrevista ao Deadline, Barbera falou sobre a ressonante e positiva recepção do público, que já começou a falar em prêmios à produção depois de muitos elogios à performance de Joaquin Phoenix como o Palhaço do Crime, aparentemente digna de Oscar.

“Elas são muito boas”, disse Barbera, sobre as possibilidades de premiação do filme. “Com certeza entrará na disputa pelo Oscar. O filme merece a recepção que está recebendo. Vai além dos limites do gênero. A performance de Joaquin Phoenix é excelente e Todd Phillips fez um ótimo trabalho”.

De acordo com a Variety, o filme dirigido por Todd Phillips recebeu oito minutos ininterruptos de aplausos da audiência durante o festival de cinema italiano, um termômetro da ovação do público — isso sem contar as primeiras críticas divulgadas, majoritariamente positivas.

No review de Coringa do IGN EUA, elogiamos a “dedicada atuação de Joaquin Phoenix” e a “ousada reinvenção do material da DC Comics por Todd Phillips”, concluindo que “Coringa não é apenas um ótimo filme de quadrinhos, mas é um ótimo filme e ponto”.

Coringa tem previsão de estreia para o dia 3 de outubro de 2019 no Brasil.