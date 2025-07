Rio Grande do Sul Em Portugal, governador gaúcho fala de saneamento básico e mudanças climáticas

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Após atividades na capital portuguesa, Eduardo Leite cumpre agendas em Paris nesta sexta e sábado. (Foto: Maurício Tonetto/Secom-RS)

As relações entre saneamento básico e mudanças climáticas pautaram a participação do governador gaúcho Eduardo Leite em painel temático no 13º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal, nessa quinta-feira (3). Com a presença de autoridades e especialistas, o evento abordou entraves jurídicos, econômicos e regulatórios para universalização do serviço no Brasil até 2033, conforme previsto no novo marco legal do setor.

“No Brasil, essa questão exige mais que a ampliação das redes de água e esgoto”, ressaltou ao defender um modelo de regulação forte e a prestação de serviços com mais agilidade e qualidade. “São também importantes a eficiência e a resiliência diante das mudanças climáticas.”

Ele acrescentou que os debates sobre o assunto no País precisam considerar a ampliação do atendimento à população, bem como da capacidade dos sistemas para enfrentar desastres climáticos, conforme relatado no site oficial estado.rs.gov.br:

“Não se trata apenas de expandir redes para chegar a quem ainda não tem acesso, mas também de garantir resiliência diante de estiagens, ondas de calor e temporais que afetam o funcionamento das infraestruturas. A eficiência precisa ser um princípio norteador das políticas públicas, especialmente quando os recursos são escassos”.

Paris

Depois da agenda em Lisboa, Eduardo Leite estará em Paris nesta sexta-feira (4) e sábado. O comando do Executivo do Rio Grande do Sul está a cargo do vice-governador Gabriel Souza até o domingo (6), com o cumprimento de uma série de compromissos na Capital e Interior.

A agenda na capital francesa se concentra em duas frentes: uma reunião na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e visita à feira Expo Favela Innovation.

Na primeira, o governador buscará o avanço na articulação para que o Rio Grande do Sul sedie, em setembro, o evento internacional “Águas em Transformação”, promovido pelo Programa Hidrológico Intergovernamental (PHI), principal iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para cooperação científica e institucional em torno da gestão sustentável da água em cenários de alterações no clima.

A proposta, construída em parceria com a Delegação Permanente do Brasil junto à Unesco, prevê a realização de um encontro técnico-político com especialistas internacionais e representantes de governos, universidades e organizações multilaterais para debater políticas de resiliência hídrica, prevenção de desastres, adaptação às mudanças climáticas e inovação em saneamento.

O evento também será aproveitado para apresentar os avanços do “Plano Rio Grande”, programa estadual de reconstrução deflagrado no Rio Grande do Sul após as enchentes do ano passado. De acordo com Leite, “sediar um encontro oficial do PHI representará uma oportunidade de consolidar o Estado como referência em políticas públicas ligadas à água, em um momento em que enfrentar mudanças climáticas se tornou um desafio urgente e global”.

A agenda também deve incluir temas como a valorização dos geoparques gaúchos. O foco é a ampliação do reconhecimento dessas áreas pela Unesco e a busca por apoio do organismo internacional na implementação de instrumentos para redução de riscos de desastres naturais.

Já a segunda frente é a participação, neste sábado, na feira Expo Favela Innovation, organizada pela Central Única das Favelas (Cufa). Com o painel “Políticas públicas para comunidades vulneráveis: investir onde importa”, o governador gaúcho detalhará a experiência do Estado em programas de segurança pública, inclusão social e mobilidade urbana voltados a territórios em vulnerabilidade.

(Marcello Campos)

