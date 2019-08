A Bolsa teve queda nesta quinta

O Ibovespa fechou no vermelho nesta quinta-feira (22), após a forte alta da véspera, com investidores preferindo cautela, aguardando novidades sobre a política monetária no discurso do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, em evento na sexta-feira (23). O índice .BVSP caiu 1,18%, a 100.011,28 pontos. O giro financeiro da sessão somava R$ 14,8 bilhões.

