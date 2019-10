A cantora Anitta brincou sobre participar em reality show com ex-namorado: “Não ia caber numa temporada”

Anitta revelou aos seus seguidores, na noite de sexta-feira (11), que gostaria de participar do reality show “De Férias com o Ex”, exibido nos Estados Unidos e no Brasil, pela MTV. Trata-se de um confinamento no qual participantes vão recebendo ex-namorados e namoradas em uma praia paradisíaca.

“Renner falou que é meu sonho participar. O meu não ia caber numa temporada só, né? Um dia a gente vai só pra brincar, só para se divertir”, disse ela enquanto via um dos episódios da atração, que reúne celebridades da internet e da televisão em uma edição especial.

Anitta já teve alguns breves relacionamentos e envolvimentos que chamaram atenção na mídia, mas a cantora nunca assumiu um namoro de longa duração. Recentemente, ela esteve com Pedro Scooby, mas terminou com o surfista apenas três meses depois.

Ainda este ano, no Carnaval, a cantora também foi vista trocando beijos com o jogador de futebol Neymar Jr., ex-namorado de Bruna Marquezine. Anitta confirmou que ficou, sim, com o craque, afirmando que estava solteira.

No final do ano passado, o piloto campeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, também foi apontado como uma dos affairs da Poderosa, que chegou até a apresentar o piloto da Mercedes para seu pai, Mauro Machado.

Na música e na vida pessoal, a cantora de Honório Gurgel também ficou com Maluma, o colombiano com quem lançou o hit Sim ou Não. Ela admitiu o envolvimento com o cantor durante uma entrevista à CNN argentina.

Já lá em 2016, o romance da cantora foi o ator Pablo Morais, que ganhou visibilidade ao interpretar Cícero na novela Velho Chico, além de fazer campanhas publicitárias como modelo. Apesar do relacionamento assumido, os dois não costumavam aparecer muitas vezes juntos em público.

Briga com Ludmilla

A funkeira Ludmilla agora também faz parte do rol de inimigas de infância de Anitta. A guerra é mútua, aliás. Anitta chama Ludmilla de “ingrata”, que por sua vez retruca com um sonoro “fominha e esperta”.

A razão da quizumba: Ludmilla escreveu a música Onda Diferente, mas estava possessa porque sua gravadora, a Warner, não quis investir em um clipe de divulgação. Anitta, do casting da gravadora e sem problema algum com dinheiro, se prontificou a fazer uma parceria e convidou o rapper americano Snoop Dogg para gravar o clipe com os três juntos.

Ela investiu 150 mil dólares nas gravações, feitas em Los Angeles com uma equipe de cinquenta pessoas. Tudo corria muito bem, obrigado, até Ludmilla perceber que Anitta constava também como compositora da música. O tempo fechou, e as duas romperam. As brigas homéricas ainda reverberam no WhatsApp.