O planeta Terra registrou neste ano o terceiro mês de junho mais quente da história, segundo dados divulgados pelo observatório europeu Copernicus, que monitora as mudanças climáticas globais.

Junho apresentou temperatura 1,30°C acima da média de 1850-1900 (período pré-industrial). No mês passado, a temperatura média do ar no mundo foi de 16,46°C, 0,47°C acima da média histórica para o período.

Apesar de não ter superado os recordes de junho de 2023 e 2024, os cientistas alertam que a tendência de aquecimento permanece firme e com impactos cada vez mais visíveis.

Em um comunicado, o Copernicus ressaltou ainda que este último mês foi marcado por temperaturas extremas nos dois hemisférios. Enquanto grande parte da Europa, América do Norte, Ásia Central e partes da Antártica Ocidental enfrentaram temperaturas acima da média, regiões do Hemisfério Sul, como Argentina e Chile, registraram um frio fora do comum para a época.

“Junho de 2025 foi marcado por uma onda de calor excepcional em partes da Europa Ocidental, com estresse térmico muito forte em várias regiões. E esse fenômeno foi agravado por temperaturas recordes no Mar Mediterrâneo ocidental”, disse Samantha Burgess, líder de Estratégia Climática do ECMWF, centro que coordena os dados do Copernicus.