A cantora Anitta escolheu um vestido grifado de 20 mil reais para premiação

Anitta sabe bem como é estar em muitos tapetes vermelhos e tem colecionado looks ousados pelo mundo. Desta vez, a popstar deu o ar da graça no “MTV Miaw 2019″, que aconteceu em São Paulo, nesta quarta-feira (3). A cantora, que canta duas músicas com Ludmilla na premiação, usou um vestido grifado Balmain de R$ 20,7 mil para o pink carpet do Credicard Hall, na zona sul da capital paulista. O styling é de André Philipe.

Ela, que tem uma carreira internacional cada vez mais crescente, falou sobre como é passar pelo tapete vermelho em um evento no Brasil. “Estou desacostumada com red carpet brasileiro. É bem diferente do lá de fora. A dinâmica é diferente, é maior.“ Anitta contou que, lá fora, o público de Miami é o que mais se anima com sua presença “porque concentra todos os públicos: brasileiro, latino, americano.”

A popstar liderava a premiação com oito indicações e revelou ainda se sentir ansiosa nesses momentos. “Fico e fico muito feliz. Toda premiação representa alguma coisa. Fico feliz de continuar fazendo parte, de estar presente. É muito importante”.

Ao conversar com Vogue, a popstar, que recentemente assumiu um relacionamento com o surfista Pedro Scooby, falou que o amado, desta vez, não pôde acompanhá-la. “Scooby foi ver os filhos”, disse.

A premiação mais importante da internet será transmitida nesta quinta (4) e vai dar o troféus para artistas, influenciadores, youtubers, bandas e instagramers através de votação popular.

A gravação do programa aconteceu no Credicard Hall, em São Paulo, e a Vogue Brasil teve acesso exclusivo ao pink carpet por onde passaram Anavitória, MC Pocahontas, MC Rebecca, Emicida e Pabllo Vittar. A cantora e compositora Halsey foi a grande atração internacional do evento.

Pela segunda vez consecutiva, Anitta liderou a premiação com oito indicações, além de concorrer a ‘Artista Musical’ ao lado de Alok, Kevinho e Pabllo Vittar. A popstar, que recentemente lançou seu álbum visual Kisses, também foi indicada a ‘Top das Lives’, ‘Pet do Ano’, com seu cachorrinho Plínio, e ‘Fandom do Ano’ – em homenagem aos Anitters, apelido carinhoso de seus fãs. Em 2018, na primeira edição do ‘MTV MIAW‘ no Brasil, Anitta foi a maior vencedora da noite e levou três troféus para casa (‘Artista Musical’, ‘Feat. do Ano’ e ‘Hino do Ano’).

Os homenageados das categorias de impacto social: ‘TransformaMIAW‘ e ‘ResponsaMIAW‘ neste ano serão dois cidadãos brasileiros: a jogadora de futebol, Marta Vieira da Silva, e o presidente da ONG Voz das Comunidades, Rene Silva. Marta ajuda a “desafiar estereótipos, superar barreiras, seguir seus sonhos, ambições e conquistas individuais”. Já Rene Silva será reconhecimento por seu trabalho nas comunidades do Rio de Janeiro.

