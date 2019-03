A cantora Anitta surgiu de peruca loira e curtinha em novo clipe

Anitta compartilhou mais um clique de um dos novos clipes de seu álbum visual Kisses a ser lançado na sexta-feira (5). De peruca curta e loira, a cantora falou um pouco mais sobre a faixa Tu y yo.

“Essa Anitta não desce do salto. É sofisticada e não se entrega totalmente nem na hora da sedução. Suas armas para conquista são as palavras e seu intelectual. Ela até deixa saber o que está por baixo de toda aquela pose, mas faz isso em doses homeopáticas usando mais a imaginação do parceiro do que se entregando de fato. O que acontece você só descobre o último segundo, mas não se arrepende. O mistério é sua isca. Seu estilo não mostra tanto, mas te faz imaginar tudo”, definiu Anitta.

Kisses é o primeiro álbum de Anitta desde o arrasa-quarteirões Bang. Seguindo os passos de artistas como Beyoncé, o disco será completamente visual e terá um clipe para cada uma das dez faixas. Anitta cantará em português, inglês e espanhol nas músicas, seguindo sua estratégia de expandir seu público para outros países.

Gabriel Medina

Teve festa na casa de Anitta após desfile das escolas de samba no Rio, jantar em São Paulo e até clima de romance nos bastidores de um clipe gravado nos Estados Unidos. Nos últimos dias, Gabriel Medina tem circulado com frequência com a cantora. E nesse final de semana, o influenciador digital Carlinhos Maia acabou gravando a artista em uma chamada de vídeo com o surfista, o que levantou ainda mais a suspeita dos fãs de um possível namoro.

Porém, amigos de Gabriel Medina não acreditam em um relacionamento sério entre ele e Anitta. De acordo com uma pessoa próxima ao surfista, o estilo de vida do jovem de 25 anos é bem diferente da cantora:

“É improvável virar namoro. Gabriel é um garoto na dele, quieto, fechado, tímido, não gosta de se expor. Ele sempre foi muito dedicado ao surfe e gosta de ficar sempre próximo a família. A Anitta é o oposto”.

Para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, os dois primeiros surfistas de cada país que ficarem entre os dez do ranking mundial terão a classificação assegurada para o Japão. O medo de algumas pessoas próximas a Medina é que o surfista perca o foco no esporte em um ano decisivo.

“Um representante de um patrocinador está com medo que ele goste mais de ser celebridade do que atleta próximo ao momento que o surfe finalmente entrará nas Olimpíadas. Por enquanto, ele está de férias e curtindo, mas em breve essa badalação tem que acabar”, diz um membro do staff do surfista.

Em 2017, Gabriel Medina e Anitta também circularam em clima de intimidade. Na ocasião, os dois conversaram bem animados no camarim da cantora antes de um show na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Logo depois, curtiram uma festa pré-night que rolou antes de Medina partir, sozinho, para outros duas casas de show.

Tati Quebra Barraco

Tati Quebra Barraco foi questionada sobre Anitta durante uma entrevista feita pelo TV Fama e acabou dando uma alfinetada nada básica na cantora.

“Se eu gravasse com Anitta hoje? Com o nome que eu tenho? Com 20 anos de carreira? Penso não. Nunca fugi da minha origem, identidade a gente tem que ter!”, disse Tati.

