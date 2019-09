A cirurgia feita em Bolsonaro não é tão simples quanto parece

A cirurgia de correção da hérnia incisional no presidente Jair Bolsonaro parece simples, mas esse tipo de intervenção tem um histórico de surpresas e recidivas, por mais bem-sucedido que tenha sido o procedimento, como informou o primeiro boletim médico no último domingo (08).

Segundo o boletim de terça-feira (10), uma sonda nasogástrica foi colocada para retirar o ar presente no intestino do paciente. Ele apresentava distensão do estômago e do intestino, confirmada por radiografia do abdômen, informou o médico Antonio Luiz de Vasconcellos Macedo.

A distensão pode surgir devido à dor na incisão cirúrgica do abdômen, levando o paciente a expirações prolongadas. Em seguida, ao inspirar, o ar chega ao estômago e intestino, onde passa a acumular grande quantidade de ar. Dessa forma, surge a distensão abdominal provocada pela dilatação desses órgãos.

A ingestão de alimentos e água é evitada para impedir maior distensão abdominal e aliviar o desconforto que o paciente pode sentir. A alimentação oral é substituída provisoriamente pela nutrição administrada pela veia.

Como Macedo referiu no domingo, após a operação foi implantada uma tela para reforçar o reparo da hérnia. Esse tipo de tela foi introduzido em 1958, e nesses pouco mais de 60 anos a técnica operatória de seu emprego foi sendo aperfeiçoada e houve uma importante diminuição no índice de recidivas de hérnias incisionais.

As informações são do médico Julio Abramczyk, vencedor dos prêmios Esso (Informação Científica) e J. Reis de Divulgação Científica (CNPq).

Presidência

Bolsonaro ficará afastado da Presidência da República por mais tempo do que previa com a realização da quarta cirurgia decorrente da facada que levou em setembro do ano passado, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

A previsão inicial era de que Bolsonaro reassumisse o cargo nesta sexta-feira (13), mas a equipe médica sugeriu maior período de descanso. O vice-presidente da República, o general gaúcho Hamilton Mourão, ficará no comando do Palácio do Planalto até a próxima terça-feira (17).

O porta-voz da Presidência, general Otávio do Rêgo Barros, disse que, apesar do adiamento da volta de Bolsonaro ao cargo, seu quadro clínico “evolui positivamente”.

Mesmo hospitalizado, Bolsonaro fez sua live semanal na quinta-feira (12), diretamente do quarto onde está internado. A transmissão ao vivo durou três minutos. O presidente apareceu sentado atrás de uma mesa e usando uma sonda para alimentação. A sonda já foi retirada.

