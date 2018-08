A dançarina Sheila Mello se separou do ex-nadador Xuxa após 8 anos de casamento

Sheila Mello anunciou em seu Instagram que ela e o ex-nadador olímpico Fernando Scherer, o Xuxa, estão se separando. O casal, que se conheceu durante o confinamento do reality A Fazenda 2 (2009-2010), começou a namorar após o fim do programa e se casou em 2010. Em março de 2013 nasceu a única filha dos dois, Brenda.

“Tenho uma notícia nada boa, mas prefiro que saibam por mim, do que a coisa seja propagada com inverdades. A parceria de homem e mulher acabou entre e o Fernando e eu. Ficam o amor e o respeito para sermos os melhores parceiros e cuidarmos do bem mais precioso da nossa vida, que é a Brendinha”, postou ela, com o texto em uma imagem. “Só peço a Deus sabedoria! Obrigada @xuxanatacao por tudo, sempre amarei o que construímos!”, ainda escreveu a loira.

A ex-dançarina do grupo É o Tchan ainda disse que espera respeito à privacidade com relação ao assunto. “Por gentileza, peço respeito e entendam que o assunto é delicado e não responderei aos comentários!”, completou ela. Scherer, até o momento, não se manifestou publicamente sobre a separação.

Em pouco mais de uma hora no ar, o post de Sheila recebeu uma enxurrada de comentários, claro, lamentando o ponto final do casal. “Que triste! Formam um lindo casal”, comentou uma moça. “Voltemmmnm ……vocês são lindos juntos! Diálogo, perdão, sejam sábios!!!!”, torceu uma seguidora pela reconciliação dos dois. “Fico sempre triste com notícias assim. Sempre acredito no amor dos casais”, lamentou outra. “Que Deus te abençoe sempre!”, escreveu uma fã.

Nesta quinta-feira (2), Xuxa também compartilhou um texto falando sobre a separação e disse que o amor deles será eterno.

“Todos vamos ter nossos dias de escuridão mas sabendo que o amanhã será iluminado. Busque ser melhor do que quem era ontem e não melhor do que ninguém mas melhor do que você mesmo. Todas as suas respostas estão nas perguntas dentro de você. Silencie sua mente e faça uma oração e encontre com seu Eu superior e ilumine seu caminho. Todos nós temos o direito de mudar o rumo de nossas vidas em busca da felicidade, temos o direito de sermos felizes. Eu ensino a Brenda a agradecer a todos os dias de nossas vidas, tanto os bons quanto os ruins, pois os ruins nos fortalecem e nos transformam em quem somos hoje. Respeite o próximo como gostaria que te respeitassem, assim peço pra que respeitem nosso momento. O amor não acabou ele se transformou mas continua sendo amor. Temos certeza de que fomos íntegros e verdadeiros quando casamos e íntegros e verdadeiros quando separamos e nosso amor será eterno. Deus dê sabedoria pra continuarmos nossa caminhada educando e ensinando os valores que sempre passamos a nossa filha com muito amor. Desejo a todos uma jornada com muita luz no seu caminho, e a minha família minha maior gratidão e como não seria diferente @sheilamello obrigado por tudo que você me ensinou, ajudou e me deu nesta caminhada. Você sabe o quanto sou grato pelo presente de Deus que você me deu. Obrigado e estamos juntos sempre, pois sempre seremos uma família.”

