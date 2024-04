Porto Alegre Consumidor de Porto Alegre receberá o prêmio principal de R$ 50 mil do Nota Fiscal Gaúcha

Mais de 67 milhões de bilhetes cadastrados participaram da disputa.

Um consumidor de Porto Alegre levou o prêmio principal, de R$ 50 mil, do sorteio de abril do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG).

Também foram distribuídas mais 110 premiações, de R$ 5 mil (dez prêmios) e de R$ 1 mil (100 prêmios). O sorteio de número 139 distribuiu R$ 200 mil em prêmios. Mais de 67 milhões de bilhetes cadastrados participaram da disputa.

De acordo com as regras, estavam concorrendo aos prêmios os consumidores inscritos no NFG que solicitaram a nota fiscal, com a inclusão do número de CPF, durante todo o mês de março de 2024. Os contribuintes contemplados deverão solicitar o resgate das premiações em até 90 dias, contados a partir da homologação do sorteio.

É possível solicitar o resgate pelo site http://www.notafiscalgaucha.rs.gov.br ou pelo aplicativo do NFG.

Passo a passo

No site ou no aplicativo, efetue o login com CPF e senha;

Na aba Meus prêmios, solicite o resgate;

Informe os dados solicitados pelo sistema e aguarde a disponibilização do valor.

