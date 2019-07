Disney deleta cena com piada de assédio em “Toy Story 2” ao relançar o filme

A Disney deletou uma cena que aparecia durante os créditos de “Toy Story 2”, filme de 1999, que continha uma piada sobre assédio sexual, segundo a revista norte-americana People. Na sequência, o personagem Stinky Pete (Kelsey Grammer) sugere papéis em “Toy Story 3” para duas bonecas Barbie, no estilo “teste do sofá”.“

“Então, vocês duas são absolutamente idênticas?”, questiona ele, rindo. “Sabe, tenho certeza que poderia conseguir para você um papel em ‘Toy Story 3′”. O personagem então percebe que há uma câmera o filmando e, nervoso, pergunta: “Desculpa, nós voltamos?”. Ele então tira as Barbies de sua caixa, mas continua olhando-as.

A cena deletada afeta as versões do filme em Blu-ray e para download. Ela foi descoberta por fóruns online no último mês. Por enquanto, “Toy Story” se promove com seu quarto filme, o qual Tom Hanks, que dubla o protagonista Woody, revelou ser um dos melhores que ele viu em toda a sua vida. A trama narra a jornada de Woody, Buzz e amigos após a chegada de um novo “brinquedo”, o Garfinho.

Cameron Boyce

A Disney decidiu cancelar o evento de estreia do filme Descendentes 3, que ocorreria no dia 22 de julho, em memória do ator Cameron Boyce, morto na semana passada. Em nota, a Walt Disney Company afirmou que, em vez de realizar o tapete vermelho, fará uma doação para o Thirst Project, organização filantrópica que Boyce apoiava. “Com a permissão de sua família, a Disney Channel dedicará a transmissão de Descendentes 3 em memória de Cameron Boyce”, diz a nota da emissora americana.

A família do ex-ator mirim revelou à revista People que ele sofria de epilepsia e morreu após sofrer uma convulsão enquanto dormia. Boyce, de 20 anos, foi encontrado inconsciente em sua casa e declarado morto no local pelas autoridades. Nas redes sociais, o Disney Channel fez um tributo a Cameron Boyce em forma de vídeo, com diversas fotos do ator. “Descanse em paz, querido amigo. Você estará para sempre em nossos corações”, diz a publicação.

Nascido em Los Angeles, Cameron Boyce começou a atuar aos 9 anos. Ele ficou conhecido por seu trabalho na série infantil Jessie e após dar vida a um dos protagonistas da série de filmes para televisão Descendentes, que conta a história dos filhos de célebres vilões da Disney. Na produção, Boyce vivia Carlos de Vil, filho de Cruella de Vil, de 101 Dálmatas. No cinema, entre suas participações em filmes estão “Gente Grande” e “Gente Grande 2”, protagonizados por Adam Sandler.

