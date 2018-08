A exposição de aves volta a ser atração nesta edição da Expointer

A avicultura voltou a ser destaque na 41ª Expointer. Após a entrada de aves ter sido banida pela organização da feira em virtude do risco de contaminação pela gripe aviária no ano passado, os criadores comemoram o retorno dos animais ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Neste ano, o setor de aves conta com 18 expositores, que trouxeram 523 exemplares de mais de 50 raças. No espaço de pássaros, 11 expositores participam com mais de 500 canários. A Influenza Aviária, doença contagiosa transmitida pelo vírus Influenza, foi motivo de grande preocupação no final de 2016 e início de 2017. A América Latina registrou focos de contaminação em duas granjas chilenas que comercializavam perus. Além de prejudicar o desenvolvimento de aves e pássaros, a enfermidade também poderia ser transmitida por humanos, o que motivou a exclusão do segmento da Expointer no ano passado.

“A avicultura é uma das principais cadeias de produção do Rio Grande do Sul, e hoje se tem aumentado o cuidado e exigência com a biosseguridade das granjas para evitar qualquer possibilidade de doenças e enfermidades. A introdução do vírus em qualquer granja que fosse faria com que se propagasse muito rápido devido à alta patogenicidade e a condição de contágio”, explicou a fiscal agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, médica veterinária Ananda Paula Kowaski.

A precaução se deu principalmente pela proximidade com os casos de contaminação no Chile, mas a erradicação do vírus e a falta de registro de mais focos tranquilizaram os organizadores e trouxeram à feira, mais uma vez, uma das atrações que mais encantam e despertam curiosidade nas crianças no Pavilhão de Pequenos Animais.

“Por se tratar de uma feira internacional com grande fluxo de pessoas, a medida teve o objetivo de proteger o plantel avícola do Estado. A Influenza é uma doença exótica pra nós, nunca tivemos registro no Brasil, o que seria catastrófico para o setor, porque significaria sacrifício das aves, restrições ao mercado e diversas medidas de contenção para erradicação da doença”, complementou Ananda.

Inspeção

Os cuidados sanitários com os animais ajudam os criadores a afastar a possibilidade de contaminação pelo vírus da Influenza e da doença de Newcastle, entre outras enfermidades. Para entrada no parque, todas as aves precisam comprovar um protocolo de vacinas e um atestado sanitário de um médico veterinário assegurando que foram inspecionadas e estão livres de qualquer doença, de ectoparasitas e, no caso das galinhas, atestando também a negatividade de salmonella.

“Além disso, todas as aves que ingressam no parque são inspecionadas e monitoradas pelos fiscais agropecuários na entrada e durante a feira. Aqui chegam animais que são vendidos para diversas áreas do Brasil e exterior. Então, precisamos assegurar que essas aves entram e saem daqui livres de qualquer enfermidade, para que essas patologias não sejam distribuídas e não coloquem em risco a avicultura industrial”, reforçou a fiscal agropecuária.

