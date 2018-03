A filha de Cláudia Raia e Edson Celulari recebeu elogios de famosos por sua beleza

Sophia Raia, filha de Edson Celulari e Claudia Raia, surgiu deslumbrante em uma foto compartilhada pelo beauty artist Alê de souza no Instagram na sexta-feira (23).

Aos 15 anos, a adolescente surpreendeu até as celebridades. “Meu Deus, musa demais!”, elogiou Angélica. “Genteee”, comentou Camila Pitanga, impressionada. “Tô passada, que linda”, escreveu Juliana Paes. “Você está estonteante”, postou Mariana Ximenes. Até a mamãe coruja comentou: “Que princesa linda”

Claudia Raia e Edson Celulari foram casados por 17 anos e, além de Sophia, são pais de Enzo, de 20 anos.

“Empoderadas”

Claudia Raia já está se preparando para voltar ao trabalho interpretando uma ex-atriz de pornochanchada. Apesar de não saber muitos detalhes do papel, ela conta que a abordagem será cômica, e que não haverá nenhuma cena muito explícita. “Primeiro que é uma comédia, e ela é uma ex-atriz de filme de pornochanchada. É uma novela das 19h, é diferente. Não tem esse peso. Hoje ela é mãe de uma menina super sem talento e quer que ela seja uma estrela. É uma louca, uma personagem cheio de nuances, de coisas boas”, disse a atriz durante um show da cantora Iza em São Paulo.

Claudia garante que não teria problema algum se precisasse atuar em cenas mais sensuais. “Nunca tive. A gente, ator, não pode ter. Nem quem não tenha uma forma física, ator tem que fazer tudo. Se falar: ‘raspa a cabeça e sai pelada’, a gente tem que fazer. Eu faria, por um personagem maravilhoso sim”.

O último trabalho de Claudia na TV foi uma participação na série “A Fórmula” (2017). A última novela na qual trabalhou foi a “A Lei do Amor” (2016), como a prefeita Salete.

Em um momento em que as mulheres estão cada vez mais erguendo a voz e denunciando casos de assédio, preconceito e injustiça, Claudia as vê como cada vez mais corajosas, mas confessa não ser fã de termo “empoderadas”.

“Eu prefiro até a palavra corajosas do que empoderada, eu já enjoei um pouco dessa palavra. Eu acho que coragem é uma virtude da mulher. A mulher sente uma dor que o homem não sente, menstrua todo mês, ela tem filho, amamenta, isso é de uma coragem que para o homem é diferente, ele tem coragem para outras coisas. Sem dúvida nenhuma o ser feminino é corajoso. Acho que a mulher está cada vez mais liberada para mostrar sua coragem”, declarou a atriz.

Ela também relembrou os seus momentos de coragem. “Aos 13 anos eu falei para minha mãe: ‘eu vou para Nova York. Se você não me deixar ir, eu fujo’. Ela resolveu se aliar a mim. Aos 18 anos olhei e falei: não tem ninguém que produza musical nesse País. Vendi meu carro, vendi um flat e fui produzir. Eu tive a oportunidade e agarrei. Acho que é isso que a mulher tem que fazer, sem medo. Nessa viagem [para Nova York] fui assediada. Joguei uma coruja de cristal na cabeça do moço, quase matei. Saí correndo, não ia me submeter àquilo”.

Claudia também frisa que educo seus filhos contra o preconceito. “Preconceito é uma coisa que não entra naquela casa. Se entrar, eu pego pela camisa e falo: volta”, afirma.

