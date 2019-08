A filha do ator Sylvester Stallone contou que o pai a jogou em mar com tubarões na adolescência

A atriz Sistine Rose Stallone, de 21 anos, filha de Sylvester Stallone, afirmou, em entrevista ao USA Today, que, há cerca de quatro anos, seu pai a empurrou no mar da ilha de Bora Bora, na Polinésia Francesa, em uma região conhecida por ter muitos tubarões.

“Meu pai pensou que seria engraçado me empurrar. E ele me empurrou. Eu pude ver os tubarões ao meu redor. Eu tive um sério ataque de pânico”, contou Sistine.

Nadar com tubarões é uma atividade comum em Bora Bora, mas a filha de Stallone se assustou e, assim que voltou para o barco onde a família estava, jogou o ator na água. “Está ‘me tirando’? Se eu fui, ele tinha que ir também”, brincou.

Sistine Rose Stallone está no elenco do filme Medo Profundo: O Segundo Ataque, que estreia em 7 de novembro nos cinemas brasileiros, no qual voltará a ‘se encontrar’ com tubarões.

A obra é uma sequência de Medo Profundo (2017) e conta a história fictícia de amigas que foram viajar juntas para um lugar paradisíaco e, durante uma atividade de mergulho, encontraram as ruínas de uma cidade submersa. De repente, elas se veem perdidas em um labirinto e descobrem que estão rodeadas de tubarões.

Pai

Sylvester Stallone decidiu colocar um pouco de medo em quem decidir dar em cima de suas filhas em um post recente no Instagram.

Pai de três filhas, Sophia, Sistine e Scarlet, ele disse que está “de olho” em quem quiser algo com elas.Ele publicou uma montagem com ele e as filhas com a legenda: “Caras, lembrem-se, eu estou de olho em vocês”, com as hashtags #papaiursoestáemcasa e #ramboémeuamigo.

Rambo

Sylvester Stallone mostrou como John Rambo, um de seus personagens mais famosos do cinema, envelheceu desde sua estreia em 1982. O ator está prestes a reprisar o papel em Rambo 5, que chega aos cinemas em 20 de setembro nos EUA.

O astro postou no Instagram uma montagem que coloca uma cena de Rambo: Programado Para Matar (1982) acima de outra, do novo filme.

Na legenda, Stallone deixou uma frase do personagem e o anúncio do novo trailer de Rambo 5. “Quando você machuca a família de um homem, você está cavando sua própria cova”, diz a mensagem.

Na trama do novo filme, após anos lutando em diversas guerras, Rambo está “aposentado” e vive em uma fazenda na nova aventura — até que novos perigos o obrigam a sair da zona de conforto.

Stallone chamou Adrian Grunberg, seu parceiro criativo em Plano de Fuga, para dirigir o filme. O roteiro foi escrito pelo protagonista, com a ajuda de Matthew Cirulnick (Absentia).

