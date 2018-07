A maioria dos brasileiros joga fora comida em bom estado e não enxerga o desperdício

Diz o ditado popular que “jogar comida fora é pecado”. E apesar da maioria das pessoas se sentirem culpadas quando cometem esse tipo de desperdício, um terço dos alimentos produzidos no mundo tem como destino o lixo. É o que revela uma pesquisa que mapeia hábitos alimentares no Brasil, Argentina e Estados Unidos.

O consumidor tem grande responsabilidade nisso, mas não vê o desperdício que ocorre em seu modo de vida, aponta o estudo, que ouviu – por telefone – 6 mil pessoas responsáveis ou envolvidas no processo de decisão de compras e preparo de alimentos.

Ao todo, foram entrevistados 4 mil americanos, mil brasileiros e mil argentinos, com idades de 18 a 64 anos, no período entre agosto e setembro do ano passado.

Apesar de 77% dizerem que nunca ou raramente desperdiçam comida, 61% assumem jogar um ou dois alimentos fora semanalmente e 49% admitem fazer isso diariamente.

Brasil

O Brasil está entre os dez países que mais desperdiçam comida no mundo, apesar de 14 milhões de pessoas passarem fome no País. Segundo a pesquisa, entre os brasileiros, 61% dizem descartar alimentos em perfeito estado para serem consumidos.

Quase 50% dos brasileiros jogam comida fora diariamente, enquanto 46% cozinham comida em excesso. Os mais desperdiçados são saladas (74%), vegetais (73%) e frutas (73%).

O estudo encomendado pela multinacional de alimentos, bebidas e produtos de limpeza Unilever e conduzido pela Edelman faz um mapa do desperdício doméstico e busca entender em detalhes um comportamento chamado de “cegueira da geladeira”.

Como o nome indica, trata-se de não ver o que comer mesmo quando já há em casa ingredientes em perfeitas condições de uso. As razões para essa cegueira são escassez de tempo, pouca criatividade, falta de informação e comodismo.

Ao menos 75% dos entrevistados nunca ouviu falar em “cegueira de geladeira”, mas costumam ser vítimas desse conceito. Para norte-americanos (86%) e brasileiros (81%), a cegueira se manifesta na falta de inspiração para cozinhar.

Brasileiros respeitam muito os prazos de validade anotados nas embalagens: 83% descartam comida seguindo os rótulos. Norte-americanos se preocupam um pouco menos (62%) e argentinos bem menos (46%). Para esses últimos, a aparência dos alimentos é um fator preponderante para o descarte (88%).

Segundo Marina Fernie, vice-presidente da área de alimentos da Unilever no Brasil, os dados de desperdício deliberado dos brasileiros são alarmantes. “Sabíamos que existia essa ‘cegueira’, mas não havíamos quantificado”, lamente. “A grande maioria [75%] declara que abre a geladeira e não consegue ver os ingredientes que tem em mãos.”

Na opinião da dirigente, o aspecto positivo é que, ao conhecerem o fenômeno, 78% dizem acreditar que seja um problema a ser enfrentado e 80% assumem sentir culpa de desperdiçar alimento: “Achamos que as pessoas precisam de incentivo para mudar costumes e que este é o momento certo para agir”.

O fato de pessoas passarem fome é a principal razão apontada (63%), seguido pela perda de dinheiro (60%) e pelo fato de acreditarem não ser um bom exemplo que a próxima geração cresça pensando que pode desperdiçar comida: 55%.

Caminho

Os estudos sobre segurança alimentar costumam apontar que o desperdício de alimentos se manifesta conforme o grau de desenvolvimento e se concentra em pontos diferentes do percurso que vai da produção ao consumo.

Em países de baixa renda, as perdas geralmente estão na infraestrutura, com problemas em formas de colheita, estradas, armazenamento, embalagem e refrigeração.

Nos locais de mais alta renda, predomina o chamado desperdício deliberado: consumidores rejeitam alimentos feios, superdimensionam suas compras, jogam fora alimentos que perderam a validade segundo embalagens, sem verificar se isto está certo, e esquecem o que têm na geladeira.

Segundo a ONU (Organização das Naões Unidas), as perdas – que acontecem principalmente nas fases de produção, armazenamento e transporte – representam 54% do que é jogado no lixo e o desperdício corresponde a 46% do total.

O combate ao desperdício começaria, portanto, com um melhor planejamento. “As pessoas compram demais, cozinham demais e, como gostam de comida sempre nova, acabam jogando fora o que ainda está bom”, salienta Marina. “Aprender a cozinhar menos e congelar o que se cozinha seriam passos fundamentais.”

Para atacar a “cegueira de geladeira”, Marina recomenda acondicionar os alimentos em embalagens transparentes e ter sempre à mão receitas práticas de preparos básicos: “A vida corrida e o tempo curto em casa fazem com que os brasileiros tenham cada vez menos intimidade com a cozinha. Nessa situação, ter ideias de como combinar ingredientes é um desafio e tanto”.

