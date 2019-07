Após uma única aposta, feita no Estado de São Paulo, acertar os seis números do concurso 2.171 da Mega-Sena, realizado sábado (20), no valor de R$ 21,9 milhões, o próximo concurso, 2.172, que será realizado nesta quarta-feira (24) deverá pagar R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas pela internet ou casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio. A aposta única custa R$ 3,50.

