A Petrobras anunciou uma alta de 1,2% no preço médio da gasolina nas refinarias

A Petrobras elevará o preço médio da gasolina nas refinarias em aproximadamente 1,2%, para R$ 1,5491 por litro, a partir de terça-feira (21), informou a companhia em seu site. No caso do diesel, a empresa resolveu manter o valor médio em R$ 1,9778 por litro, segundo informações da agência de notícias Reuters.

A atual política de preços da Petrobras segue indicadores internacionais, como o câmbio e as referências para o barril do petróleo, em busca de maior rentabilidade.

O repasse dos reajustes ao consumidor final em ambos os combustíveis nos postos depende de diversas variáveis, como margem das distribuidoras e revendedores, impostos e mistura obrigatória de biocombustíveis.

Preços em Porto Alegre

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), por meio do Procon Porto Alegre, realizou nesta segunda-feira, 21, um novo levantamento de preços da gasolina comum, etanol e diesel em 44 postos da Capital. Os valores da gasolina comum variam de R$ 4,179 a R$ 4,699. Já os valores do álcool variam de R$ 3,79 a R$ 4,099; quanto ao diesel S500, os preços vão de R$ 3,117 a R$ 3,799; e o diesel S10, de R$ 3,299 a R$ 3,799.

O consumidor que desejar contribuir para o levantamento deverá contatar o Procon municipal por intermédio do Twitter ou via mensagem inbox no Facebook enviando fotos. Devem constar também o nome do posto e o endereço. Postos de gasolina que desejarem incluir seus estabelecimentos nas pesquisas devem entrar em contato com o Procon.

O Procon Porto Alegre é exclusivo para residentes no município, que podem registrar reclamações pelo site ou pessoalmente, na rua dos Andradas, 686, Centro Histórico, e no Terminal 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho. São distribuídas diariamente 90 fichas de atendimento, das 9h às 17h, que são atendidos por ordem de chegada, bem como 11 fichas de agendamento prévio realizadas pelo site.

Preço no País

Na semana passada, o preço médio da gasolina nos postos de combustíveis do País caiu 0,9%, para R$ 4,258 por litro, enquanto o valor do diesel ficou estável em R$ 3,434 por litro, de acordo com o levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) divulgado na sexta-feira (18). Já o etanol teve queda de 1 centavo, ou 0,4% na semana, para R$ 2,82 por litro.

Em 2019, a gasolina já acumula queda de 2%, o diesel caiu 0,5%, e o etanol recuou 0,4%. A redução na gasolina ocorre após o preço médio do combustível nas refinarias da Petrobras ter tocado uma mínima de 14 meses na semana passada. Nos últimos dias, no entanto, a estatal subiu os preços, com um reajuste de 2,5% na quinta-feira (17) e um de 2,1% no sábado (19).

