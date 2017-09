A Polícia Federal apreendeu carros e 480 mil reais na casa do presidente do Comitê Olímpico do Brasil

A PF (Polícia Federal) confirmou nesta terça-feira (5) que apreendeu dois carros e um total de R$ 480 mil em espécie na casa de Carlos Arthur Nuzman, presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil) e do Comitê Rio-2016, na Zona Sul da capital fluminense. O que chamou a atenção dos agentes foi o fato de terem sido encontrados valores em cinco moedas diferentes, nas seguintes quantidades: real (102.950), dólar (35.472), euro (67.720), libra (1.315) e francos suíços (8.260).

O MPF (Ministério Público Federal) pediu à Justiça que autorize o bloqueio de pelo menos R$ 1 bilhão dos patrimônios de Nuzman, do empresário Arthur César de Menezes Soares Filho — conhecido como “rei Arthur” por dominar os contratos de prestação de serviços com o governo do Estado do Rio — e de sua sócia Eliane Pereira Cavalcante, a título de danos morais à coletividade fluminense.

Além do dinheiro, a polícia apreendeu na casa de Nuzman documentos e um computador, de onde pretende tirar provas de sua participação no esquema de compra de votos para a candidatura do Rio. Pesam contra o cartola as viagens feitas a países africanos nos meses que antecederam a escolha da sede olímpica. A suspeita contra Nuzman ainda precisa de mais elementos concretos, o que explica ele ter sido apenas levado a depor, e não ter tido a prisão pedida pelo MPF.

“Temos comprovado o pagamento da empresa do Arthur Soares para Papa Diack. Há provas documentais de que a Matlock pertence a Arthur e transferiu para contas de Diack. Obviamente, ele (Arthur), um empresário brasileiro, não teria como saber quem pagar para comprar os votos. Alguém fez essa ligação, e acreditamos, pelas circunstâncias, que Nuzman é essa pessoa que teria feito a ligação. É o elo entre as pontas. As investigações não terminaram, ainda estamos buscando (novas provas)”, disse o procurador Eduardo El Hage.

“Venderam a realização dos Jogos como um grande momento de desenvolvimento do Rio, e nossas investigações estão mostrando que foram um trampolim para inúmeros casos de corrupção: Arco Metropolitano, transolímpica, metrô linha 4, o serviço de alimentação, tudo que estamos investigando. É algo que ofende a população do Rio, um vexame que tem de ser reparado”, afirmou a procuradora Fabiana Schneider.

Há também suspeitas de que Nuzman tenha obtido até nacionalidade russa em contrapartida de seu voto a Sochi como sede dos Jogos de Inverno de 2014. Por isso, foi pedida a apreensão de todos os seus passaportes, bem como a proibição de sua saída do País.

A parceria entre Brasil e França na investigação deve resultar em novas prisões nos próximos meses, de acordo com a PF.

“Atrelar a imagem do Brasil a casos de corrupção como se o País não fosse capaz de ganhar a sede dos Jogos por suas belezas e capacidade afeta a honra do povo brasileiro. Estamos pedindo o bloqueio dos bens dos envolvidos a título de danos morais”, disse Fabiana.

O delegado da PF Antonio Beaubrun, afirmou que a análise de todo o material deverá levar em torno de dois meses. Ele foi questionado especificamente sobre Nuzman, uma vez que o brasileiro seria o responsável por unir as pontas do esquema, mas as autoridades afirmaram que, no momento, não há elementos para a sua prisão.

“A força-tarefa do Rio de Janeiro está muito robusta nessa análise e poderá levar outros elementos, que neste momento ainda não nos foi permitido levar à prisão”, declarou Beaubrun. (AG/Terra)

