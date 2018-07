A Polícia Rodoviária Federal já apreendeu em 2018 quase o dobro da quantidade de maconha encontrada em todo o ano passado nas estradas federais do Rio Grande do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, desde o início deste ano, 12,4 toneladas de maconha nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. Durante todo o ano passado, foram encontradas sete toneladas.

As apreensões da droga nas estradas federais gaúchas têm aumentado nos últimos anos. Em 2016, foram apreendidas quatro toneladas, enquanto em 2015 foram recolhidas três toneladas e meia de maconha.

A PRF atribui esse aumento de apreensões a uma série de fatores, entre eles ao trabalho de inteligência da corporação e ações integradas. As drogas têm como destino, na maioria das vezes, o mercado consumidor gaúcho. Contudo, parte dessas apreensões seria transportada para outros países, como o Uruguai.

As apreensões mais relevantes em 2018 ocorreram em abril, em Lajeado, no Vale do Taquari, onde a PRF recolheu seis toneladas em um caminhão, e na última (13), em Pelotas, no Litoral Sul, onde foi encontrada uma tonelada e meia de maconha em um caminhão com placas de Arroio do Meio.

Nessa última grande apreensão, durante a abordagem o motorista, de 29 anos, morador de Lajeado, entregou a documentação solicitada pelos policiais e informou estar transportando milho a granel. Ao verificarem as condições de segurança do veículo e do compartimento de carga, os policiais encontraram a droga acondicionada em pacotes sob a carga de milho.

O condutor da carreta foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele informou que receberia 10 mil reais pelo transporte da maconha. O destino da droga não foi informado.

Perseguição

Na noite de terça-feira (17), a PRF apreendeu 280 quilos de maconha em Rio Grande, no Litoral Sul do Rio Grande do Sul. A droga estava em uma caminhonete com placas de Dois Irmãos.

Perto da Vila da Quinta, os agentes mandaram o motorista do veículo parar durante uma blitz. Ele desobedeceu a ordem e empreendeu fuga pela BR-471 em direção à fronteira com o Uruguai. Após acompanhamento tático por cerca de 80 quilômetros, o motorista perdeu o controle da caminhonete e saiu da pista, parando em um banhado dentro da reserva ecológica do Taim.

O condutor conseguiu fugir pelo banhado, aproveitando-se da escuridão e do difícil acesso ao local. Os policiais fazem buscas na região. Os agentes retiraram 267 tabletes de maconha do veículo, que ficou parcialmente submerso.

Serra Gaúcha

Na última sexta-feira, a PRF e a Polícia Civil apreenderam drogas, uma arma e munições no quilômetro 223 da BR-470, em Garibaldi, na Serra Gaúcha. O motorista de um caminhão foi preso.

Foram encontrados 20,8 quilos de pasta base de cocaína, 52,5 quilos de cocaína,111 quilos de maconha, uma pistola e cerca de 500 munições. O criminoso preso tem 50 anos e é natural de Ronda Alta. O caminhão que ele dirigia tem placas de Taquara.

Deixe seu comentário: