A produção industrial brasileira subiu em setembro, pelo segundo mês consecutivo

A produção industrial do Brasil mostrou um crescimento de 0,3% em setembro em relação a agosto. Foi o segundo mês consecutivo de variação positiva. De acordo com o levantamento realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o desempenho foi puxado principalmente pela produção de veículos automotores, com alta de 4,3%.

Apesar da perda no ritmo do crescimento em relação ao mês anterior (que apresentou crescimento de 1,2%), a variação é considerada positiva. “Temos o crescimento na produção da indústria por dois meses consecutivos, algo que não vemos desde março e abril de 2018”, explica o gerente da pesquisa, André Macedo.

“Essa observação indica um crescimento concentrado em poucas atividades, com 11 das 26 atividades mensuradas pela pesquisa”, acrescenta Macedo. “O ideal é que esse crescimento atinja um número maior de setores.”

A produção industrial de veículos automotores, reboques e carrocerias avançou 4,3% no mês de setembro e, assim, conseguiu reverter o recuo de 2,4% no mês de agosto. Para o gerente do IBGE, essa volatilidade pode ser explicada, por um lado, pela perda da exportação para a Argentina, refletida no índice de agosto, e, em setembro, pelo aumento da demanda doméstica.

Com o resultado de setembro, a produção industrial apresentou uma queda de 1,4 no acumulado do ano. “Temos um ambiente de incerteza no mercado, com parte das famílias adiando as decisões de consumo, os trabalhadores fora do mercado de trabalho e a diminuição na demanda”, sublinha.

Outros segmentos que tiveram impacto positivo na produção foram o de confecção de artigos de vestuário e acessórios (6,6%), de bebidas (3,5%), de produtos de metal (3,7%), de móveis (9,4%), de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (3,0%) e de produtos de borracha e de material plástico (1,4%). Todas essas atividades haviam apresentado taxas negativas no último mês de agosto.

Dentre as áreas que apresentaram redução na produção de setembro estão os de impressão e reprodução de gravações (-28,6%), indústrias extrativas (-1,2%), máquinas e equipamentos (-2,8%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-4,6%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-0,8%) e produtos do fumo (-7,7%).

Recuperação lenta

A atividade industrial está se recuperando gradualmente. Os empresários já percebem uma leve melhora no consumo e na situação financeira das empresas. Além disso, o ritmo de queda na produção em setembro foi inferior aos registrados para o mês desde 2014 e o emprego subiu 0,4 ponto em relação a agosto, constatou a CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Conforme a pesquisa, o indicador de produção ficou em 48,8 pontos e o de emprego alcançou 49 pontos em setembro. Ambos estão abaixo da linha divisória dos 50 pontos, que separa o aumento da queda na produção e no emprego. Mesmo assim, o indicador de utilização da capacidade instalada ficou estável em 69% e o índice de estoques efetivos em relação ao planejado caiu para 51,4 pontos, mostrando que se reduziu o excesso de estoques do setor.

“O emprego e o nível de estoques desejados em relação ao usual melhoraram. Esses são indícios de que a melhora no mercado de trabalho tem se refletido na demanda interna, com impacto na atividade industrial”, diz a Sondagem Industrial divulgada recentemente pela entidade.