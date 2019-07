Rainha Elizabeth costuma colocar presentes na cama do príncipe George quando ele dorme na casa dela

Avós e bisavós costumam adorar mimar seus netos e bisnetos, e a rainha Elizabeth não e diferente de nenhuma delas. Na véspera do aniversário de 6 anos do príncipe George , terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, uma fonte que convive com a família real contou que, quando o primogênito de William e Kate dorme no palácio de Buckingham, a rainha sempre deixa um presente aos pés da cama do menino.

“A rainha leva tempo escolhendo os presentinhos”, disse a fonte ao “The Sun”.

O menino, que costuma chamar a rainha de Gan-gan, é descrito como uma criança tímida, que adora pizza. Seu tio favorito é Mike Tindall, marido de Zara, prima de William.

Festa de aniversário

Está tudo pronto para a celebração do sexto aniversário do príncipe George, no dia 22 de julho. Terceiro na linha de sucessão, o menino terá uma ‘festa explosiva”, segundo a revista de celebridades “Us Weekly”. Os pais da criança, o príncipe William e Kate Middleton, não mediram esforços para organizar o evento, conta uma fonte.

“A duquesa de Cambridge fez a maior parte sozinha”, destaca o informante, ressaltando que William também deu sua contribuição. A festa será no Palácio de Kensington, com a presença dos colegas de escola mais próximos de George.

Um castelo inflável promete ser o ponto alto da decoração. Afinal, estamos falando de um membro da coroa britânica, certo? Um mágico, ideia de William para entreter os convidados, também foi contratado: “George ama magia”, diz a fonte.

Para comer, junk food. Foram encomendados pizza e mini-hambúrguer, por exemplo. Para a sobremesa, sorvetes, cupcakes e uma variedade de doces.

E, segundo informações da revista americana “Hollywood Life”, a presença de Meghan Markle e de Archie, primogênito dela e Harry, está mais que confirmada. “Meghan vai, com certeza, levar Archie para a festa de aniversário de George. Não há qualquer tensão entre ela e Kate e ela é muito bem-vinda na família. Ela ama o sobrinho e agora que tem Archie, está determinada a estreitar os laços familiares”, disse uma fonte sobre a duquesa, clicada com Kate Middleton, o filho e os sobrinhos em momento de descontração durante uma partida de pólo de Harry e William.

E a americana terá, inclusive, um papel importante na comemoração. “Ela deve fazer um bolo para ele – as crianças amam quando ela cozinha”, disse o informante. Ainda segundo a pessoa próxima à duquesa, a decisão de estreitar os laços familiares partiu de Meghan, por conta de seu histórico familiar. “Ela não tem uma família, a não ser sua mãe. Os demais a traíram, então é muito importante para ela que Archie seja próximo aos seus primos e a toda família de Harry”, disse sobre a ex-atriz, cujo pai voltou a dar declarações polêmicas após o batizado de Archie, realizado no primeiro domingo de julho.

