Notas Brasil A Vale ressarciu a União em R$ 13,8 milhões por Brumadinho

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2020

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta sexta-feira que a mineradora Vale pagou R$ 13,8 milhões de indenização ao governo federal pelos gastos com as operações de nove órgãos que atuaram após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro do ano passado. Segundo a AGU, um acordo extrajudicial foi feito com a empresa.

