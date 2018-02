Abertas as inscrições para oficina gratuita de dança afro-brasileira para crianças na Casa de Cultura Mario Quintana

Estão abertas as inscrições para a Oficina de Dança Afro-Brasileira para Crianças, da Sapato Florido, na CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana). Ministrada pela dançarina e educadora em de danças afro–brasileiras, Luziana Cavalli, a oficina gratuita é voltada ao público entre 8 e 12 anos. As aulas iniciam dia 16 de março e vão ocorrer sempre as sextas-feiras até a primeira quinzena de junho, das 15h às 17h, na Sala Hermes Mancilha (4º andar da CCMQ). As inscrições devem ser feitas pelo e-mail corpopercussao@gmail.com.

Durante a oficina, as crianças terão acesso aos movimentos, gestos, ritmos e narrativas pertencentes ao acervo mito-poético das expressões negras no Brasil por meio de dinâmicas corporais, jogos, exercícios de conscientização corporal, sensibilização rítmica e pequenas partituras coreográficas.

Sobre Luziana Cavalli

Dançarina e educadora em de danças Afro–brasileiras, Luziana Cavalli atua no projeto Ginca de percussão e dança e no Coletivo ÒmÌnira, ministrando oficinas e aulas regulares de danças de matriz afro, compondo apresentações, realizando produção de atividades de formação e intercâmbio com professores de Salvador (BA).

Integrou o Grupo de Pesquisa em Danças Brasileiras da Universidade Federal da Bahia; o Corpo Sísmico Cia de dança; o Coletivo de Danças Populares “Eu quero é prova”, de Salvador e o Coletivo Yabas e Afoxé Amigos do Katendê, em Florianópolis.

Licenciada em Dança pela Universidade Federal da Bahia e técnica em Dançarino Profissional pela Escola de Dança da Fundação Cultural da Bahia, é mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Serviço

Dança Afro-Brasileira para Crianças

Ministrante: Luziana Cavalli

Quando: 16 de março | Sexta-feira

Horário: 15h às 17h

Local: Sala Hermes Mancilha | 4º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736)

Inscrições: corpopercussao@gmail.com

Mais informações pelo telefone (48) 9 88337999

