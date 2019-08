Abertura da Semana do Patrimônio Cultural de POA acontece neste sábado

A abertura oficial da Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre acontece neste sábado (17), às 17h, no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. Evento conta com uma apresentação musical do Instituto Popular de Arte-Educação (Ipdae), com entrada franca. Promovida pela Coordenação da Memória Cultural (CMC) da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), a programação ocorrerá entre os dias 17 e 24 de agosto, incluindo atividades como seminário, caminhada guiada, roda de conversa, oficina, workshop e cinema.

Confira a programação completa da semana:

Abertura oficial da Semana do Patrimônio Cultural de Porto Alegre

Horário: 17h

Local: Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa).

Apresentação musical do Instituto Popular de Arte-Educação (IPDAE). Entrada franca.

Sábado (17)

Viva Porto Alegre a Pé: Cidade Baixa

Horário: 15h

Local de encontro: Centro Comercial Olaria (rua General Lima e Silva, nº 776)

Domingo (18)

Viva o Centro a Pé: Museu de Percurso do Negro

Horário: 10h

Local de Encontro: Monumento O Tambor, Praça Brigadeiro Sampaio (lado da rua dos Andradas, Centro Histórico).

Segunda-feira (19)

Roda de Conversa: Patrimônios Musealizados: apropriações, disputas e desafios

Horário:10h

Local: Museu da Ufrgs (avenida Osvaldo Aranha, 277)

Inscrições: https://cphpoa.wordpress.com/inscricoes/ (50 lugares).

Visita aos Chalés do Arquivo Histórico

Horário: 14h

Local: Arquivo Histórico de Porto Alegre Moysés Vellinho (avenida Bento Gonçalves 1129, Santo Antônio).

Inscrições: arquivohistorico@smc.prefpoa.com.br, ou pelos telefones (51) 3289.8278 e 3289.8282. (40 lugares)

Terça-feira (20)

Visita à Cinemateca Capitólio Petrobras (rua Demétrio Ribeiro, 1085, Centro Histórico).

Horário: 10h

Inscrições: cdmcapitolio@gmail.com ou pelo telefone (51) 3289.7463. (30 lugares)

Oficina no Museu de Porto Alegre: Baú das Histórias Adormecida (para escolas previamente agendadas)

Horário: 14h

Local: Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa).

Fórum de Entidades e Instituições – Pró-Monumentos de Porto Alegre

Horário: 18h

Local: Auditório do Memorial do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, Centro Histórico).

Evento aberto ao público.

Abertura da Exposição Monumentos & Arte: a história da cidade em risco

Horário: 19h

Local: Memorial do Rio Grande do Sul (rua Sete de Setembro, 1020, entrada pela Praça da Alfândega, Centro Histórico).

Evento aberto ao público com entrada franca.

Quarta-feira (21)

Linha Turismo – Centro Histórico Especial Semana do Patrimônio

Horário: 10h

Local: Saída na Travessa do Carmo, 84, em frente ao Largo Zumbi dos Palmares, Bairro Cidade Baixa.

Roda de Conversa sobre História da Capoeira em Porto Alegre

Horário: 14h

Local: Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa)

Informações: museu@smc.prefpoa.com.br ou pelo telefone (51) 3289.8275.

Seminário Arte e Monumentos como Patrimônio Cultural (1º dia)

Horário: 14h

Local: Auditório Senac Gestão e Negócios (Shopping Total, av enida Cristóvão Colombo, 545, Floresta). Inscrições: https://cphpoa.wordpress.com/inscricoes/ (70 lugares).

Quinta-feira (22)

Visita à Cinemateca Capitólio Petrobras (para escolas previamente agendadas)

Horário: 8h30min

Oficina: Experiência Multissensorial

Horário: 14h

Local: Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa).

Inscrições: museu@smc.prefpoa.com.br ou pelo elefone (51) 3289.8274. (15 lugares)

Workshop Fotografia com Celular (1º dia)

Horário: 14h

Local: Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, (rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa).

Inscrições esgotadas (25 lugares)

Seminário Arte e Monumentos como Patrimônio Cultural (2º e último dia)

Horário: 14h

Local: Auditório do Margs – Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega s/nº, Centro Histórico).

Inscrições: https://cphpoa.wordpress.com/inscricoes/ (70 lugares).

Sexta-feira (23)

Visita à Cinemateca Capitólio Petrobras (para escolas previamente agendadas)

Horário: 8h30

Oficina Descobrindo a Arqueologia no Museu (para escolas previamente agendadas)

Horário: 9h

Local: Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa).

Workshop: Fotografia com Celular (continuação do dia anterior)

Horário: 14h

Sábado (24)

Viva o Centro a Pé: Praça da Matriz e cercanias

Horário: 10h

Local de Encontro: Monumento a Júlio de Castilhos na Praça da Matriz.

Inscrições: https://cphpoa.wordpress.com/inscricoes/ (100 lugares).

Oficina: Que planta é essa?

Horário: 10h

Local: Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo (rua João Alfredo, 582, Cidade Baixa).

Inscrições: museu@smc.prefpoa.com.br ou p/telefone 3289.8275. (15 lugares)

Feijoada na Pinacoteca Ruben Berta

Horário: 12h

Local: Pinacoteca Ruben Berta (rua Duque de Caxias, 973, Centro Histórico).

Almoço por adesão. Ingressos: (valor a definir).

Reservas pelo telefone: (51) 3289.8292.

Exibição de Filme sobre Um Bom Fim (Direção: Boca Migotto. 88min. 2005)

Horário: 18h30h

Local: Cinemateca Capitólio Petrobrás (rua Demétrio Ribeiro, 1085, Centro Histórico).

Retirar senhas na bilheteria, que abre 30 minutos antes da sessão(164 lugares). Entrada franca.

