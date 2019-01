Trabalhadores nascidos em janeiro ou fevereiro e com salários de até dois salários-mínimos já podem sacar o abono salarial do PIS (Programa de Integração Social) desde essa quarta-feira. Servidores com inscrição final 5 no Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) também começaram a ter o benefício depositado pela Caixa.

Deixe seu comentário: