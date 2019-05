Acampamentos para imigrantes

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira (22) que construirá seis acampamentos temporários nas áreas de fronteira com o México, nos estados do Texas e Arizona, para abrigar 7,5 mil imigrantes. O Pentágono vai construir os campos em apoio e a pedido do DHS (Departamento de Segurança Interna), encarregado da segurança das fronteiras e da imigração no país.