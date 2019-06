Ação educativa com jovens na Restinga

Agentes de Educação para o Trânsito da Empresa Pública de Transporte e Circulação realizaram uma palestra na manhã desta quarta-feira (05) para 25 jovens do Centro Infanto Juvenil Monteiro Lobato, da Restinga. A ação faz parte do Programa Educação Social, projeto que envolve crianças e adolescentes no contraturno das escolas, para uma circulação com menos riscos de acidentes.

