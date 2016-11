Acesso Ã  internet cresce, mas residÃªncias com computador diminuem, diz IBGE

O Brasil registrou aumento na parcela da população que acessa a internet, na passagem de 2014 para 2015, divulgou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (25). De acordo com dados da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), 57,5% da população acessou a internet no ano passado. Houve aumento em relação ao percentual verificado em 2014, de 54,4%.

O País atingiu 102,1 milhões de pessoas que acessaram à internet em 2015. Foi a primeira vez que o país superou a marca de 100 milhões de pessoas com acesso à rede mundial de computadores. A população do Nordeste é a que menos tem acesso à internet: 45,1%. A diferença é de vinte pontos percentuais em relação à população que acessa à rede no Sudeste, de 65,1%.

O aumento do volume de pessoas com acesso à internet ocorre a despeito da redução da presença do microcomputador em casa, segundo a Pnad. Houve queda de 3,4% na presença do microcomputador nos domicílios. Em 2015, eram 31,4 milhões de lares com o equipamento. Desse total, 27,5 milhões (ou 40,5%) tinham acesso à internet. A quantidade de computadores com acesso em relação ao total recuou 1,6 ponto percentual.

Segundo o IBGE, foi a primeira vez que observou-se redução da quantidade de computadores ao mesmo tempo que aumenta o acesso à internet no País. “Isso se deve ao crescimento do acesso por meio de outros equipamentos e em outros locais que não o domicílio”, diz a pesquisa. (Folhapress)

