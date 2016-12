Um avião da Força Aérea da Indonésia caiu em uma montanha neste domingo (18), matando as 13 pessoas que estavam a bordo, informaram as autoridades locais.

A aeronave estava realizando um exercício de treinamento na província da Papua, no Leste do país, quando aconteceu o acidente, às 6h15min (horário local). As causas da queda serão investigadas.

Comentários