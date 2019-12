Notas Brasil Acidente com barco mata 5 na Represa de Furnas, em MG

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Um acidente com uma embarcação deixou mortos na tarde desta sexta-feira (27), na Represa de Furnas, entre Carmo do Rio Claro (MG) e Guapé (MG). Segundo informações da Polícia Militar, cinco pessoas da mesma família estavam na embarcação e ficaram submersas. A família morava em Franca, no interior de São Paulo, e estava em MG para festas de fim de ano.

