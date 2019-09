O Ministério da Saúde pretende atacar o problema da crescente obesidade no Brasil, principalmente a obesidade infantil, com informação sobre a alimentação saudável, mais atividade física dentro do SUS (Sistema Único de Saúde) e incentivo à rotulagem informativa, disse o ministro Henrique Mandetta. O ministro tratou do assunto com representantes do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

