Testes com etilômetro, abordagens e distribuição de material informativo fazem parte da campanha educativa da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) durante a Semana do Motociclista, que segue até sexta-feira (26), no 2º andar do Shopping Total (Cristóvão Colombo nº 545), além de outros pontos de Porto Alegre.

