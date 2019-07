No início da 54ª Cúpula do Mercosul, o secretário de relações econômicas da chancelaria local, Horacio Reyser, disse que a expectativa é que em dois anos o acordo entre UE e Mercosul entre em vigor. Reyser disse que, entre as principais dificuldades para fechá-lo, nos últimos meses, esteve o fato de que os países do Mercosul serem “muito parecidos em alguns setores”.

