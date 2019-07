A Polícia Civil apreendeu o celular de Valmir Barbosa de Oliveira, de 56 anos, professor de uma escolinha de futebol no Alto da Boa Vista. Ele foi preso preventivamente, acusado de abusar sexualmente de cinco alunos com idades entre 11 e 14 anos. Após dois meses de investigações, ele foi detido no começo da manhã desta sexta-feira (19) em sua casa, em Bangu, no Rio de Janeiro.

