Aeroporto de Porto Alegre suspendeu atividades por uma hora após tempestade

A chuva chegou à Capital gaúcha no fim da tarde desta sexta (06) com raios, tempestades e ventos fortes. Por conta disso, além de afetar o trânsito, o mau tempo também suspendeu as atividades do Aeroporto Salgado Filho durante uma hora. Das 17h49 às 18h49, cinco decolagens atrasaram, assim como quatro desembarques. A pista não foi fechada, e os voos não foram cancelados.

Para este sábado (07), estão previstas apenas pancadas de chuvas, sem maiores estragos. A chuva mais forte deve ficar concentrada na metade Sul do RS. As temperaturas ficam entre 14 ºC e 24 ºC.

Deixe seu comentário: