Agnaldo Timóteo apresenta melhora mas ainda não tem previsão de alta

O cantor Agnaldo Timóteo, de 82 anos, melhorou sua condição de saúde, conforme boletim médico divulgado neste sábado (1º). O artista teve um princípio de acidente vascular cerebral (AVC), no último dia 20, e foi internado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, chegando a ser colocado em coma induzido.

O filho do músico, Marcelo Timóteo, havia falado sobre a saúde do pai, ao vivo, no programa de Olga Bongiovanni desta sexta (31): “Acabaram de tirar os tubos dele, ele já está reagindo. Acabei de colocar a música preferida dele, ‘Quem é?’, pra ele ouvir. Pedi autorização ao médicos para colocar essa música, pra ele se animar”.

Marcelo também relembrou o susto, quando soube da internação. “Todo mundo foi pego de surpresa, porque ele é uma pessoa muito ativa, não para em casa. Mas assim que eu soube eu vim para Salvador para ficar ao lado dele”, destacou.

Conforme as informações da instituição de saúde, a infecção urinária que Agnaldo tinha já foi controlada e ele já conversa com familiares. Com recuperação do intestino do cantor, ele foi autorizado a ingerir líquidos.

Veja o boletim médico deste sábado (1º) na íntegra:

“Agnaldo Timóteo encontra-se com expressiva melhora do quadro clínico inicial. Respirando normalmente, verbaliza e está conversando com seus familiares. A infecção urinária foi controlada e o intestino demonstra sinais de recuperação. Foi avaliado, cuidadosamente, pela equipe de nutrologia do dr. Marco Borges e foi liberada a ingesta de líquidos como água de coco e chás. Já consegue sentar sem apoio. Na avaliação do diretor médico do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), o cardiologista André Durães, o trabalho de toda equipe hospitalar e as vibrações positivas dos familiares e fãs contribuíram para a recuperação do artista. Agnaldo está internado, desde o dia 21 de maio, na unidade de terapia intensiva (UTI) do HGRS, em Salvador. Não há previsão de alta ainda”.

