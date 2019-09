O Athletico-PR conseguiu derrubar mais de 50 mil torcedores colorados e consagrou-se campeão da Copa do Brasil 2019 em pleno Beira-Rio, nesta quarta-feira (18). A torcida e os jogadores fizeram a festa no final da partida, além de dar um banho de água gelada no treinador, Tiago Nunes. Veja em vídeos e acesse a galeria de fotos.

