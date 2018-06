Ainda sem saída

A pobreza de alternativas para tirar o Estado da crise financeira fez com que a votação do novo prazo para o plebiscito sobre as estatais se tornasse o principal assunto da primeira semana deste mês. As galerias da Assembleia Legislativa se inflamaram e na tribuna sucederam-se discursos até a derrota do governo.

O que está comprovado: o valor a ser arrecadado com a eventual venda da CEEE, da Sulgás e da Companhia Riograndense de Mineração garantirá, no máximo, o pagamento do funcionalismo público por dois meses.

Muito barulho, pouca criatividade e ficamos na mesma.

Governar não é para amadores

A notícia mais impactante da semana no plano nacional: pressionado por empresários e caminhoneiros, o governo federal foi obrigado a revogar a nova versão da tabela do preço mínimo do frete 4 horas após publicar a resolução.

Marcha lenta

Geraldo Alckmin não entusiasma muitas lideranças do PSDB gaúcho. Lembram que, em 2006, conseguiu obter menos votos no segundo turno da eleição presidencial do que no primeiro. Perdeu 2 milhões de votos em 15 dias. Sua timidez e pouco ânimo persistem.

Turbinas apagadas

Ao contrário de campanhas anteriores, a atual ainda está fria. Não será por inércia que a Presidência da República cairá no colo de algum candidato.

Levanta as asas

Ao ver que tem chance de chegar ao 2º turno, Ciro Gomes esquece divergências e admite a entrada do DEM e do PP na coligação liderada pelo PDT. No Rio Grande do Sul, os três partidos já andaram no mesmo barco.

Aplicam calote

Há 573 mil motoristas dirigindo automóveis no Estado sem o pagamento do IPVA. O governo correrá atrás de 285 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres. Os devedores perguntam o que ganham com a cobrança e ficam sem resposta. A receita escorre para a vala comum das despesas gerais.

O IPVA foi criado para substituir a Taxa Rodoviária Única que sustentava gastos do sistema de transportes. Como imposto, desapareceu a obrigatoriedade do direcionamento.

Não se intimidam

O plenário da Câmara poderá votar, a partir de terça-feira, o Projeto de Lei Complementar que regulamenta a criação de municípios. A proposta precisa do apoio de 257 deputados federais para ser aprovada. Hoje, o país tem 5.570 municípios. A fila de distritos que pretendem se emancipar é longa. Pouco se importam com a conta, que terá aumento considerável de despesas.

O que virá

Especialistas do setor chamam de teste de frieza a próxima reunião do Comitê Política Monetária, dias 19 e 20 deste mês, que decidirá sobre a gangorra da taxa anual de juros.

Passou a febre

Até o final do ano passado, o governo e o mercado financeiro consumiam tranquilizantes na expectativa do anúncio de avaliações de agências internacionais de classificação de risco dadas ao Brasil. Até isso caiu no descrédito. Alguns operadores de mercado descobriram que há interesses por trás dos números com garantia de bons ganhos via manipulações.

Os dois lados

Na área política, protagonizam uma guerrinha para que seus líderes ganhem as manchetes. Nos bastidores, fazem grandes acordos. Boletim do Fundo Monetário Internacional dá conta de que a China detém reservas no total de 3 trilhões e 235 bilhões de dólares. A maior parte aplicada em títulos norte-americanos.

Funções básicas

O mineiro Ultimo de Carvalho viveu de 1899 a 1980, tendo sido deputado federal. Em 1973, publicou o livro Antes que eu me esqueça. Contém frases irônicas e que definem a política brasileira. Uma delas: “Governar consiste em pagar, prender e nomear.”

