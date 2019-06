Aladdin, Godzilla e Rocketman são as principais bilheterias do final de semana

Lançado há duas semanas “Aladdin”, mais novo live action da Disney, já conta com uma bilheteria de mais de R$ 15 milhões. A mais nova versão do clássico animado já contabilizou 831 mil pessoas em suas salas de cinema apenas entre a ultima quinta-feira (30) e domingo (02). Ao longo de sua estreia o filme já passou a incrível marca de 2,2 milhões de espectadores. Em uma perspectiva mundial a atração já conta com cerca de U$ 446 milhões.

Na segunda posição, fica ninguém menos que “Godzilla II- Rei dos Monstros”. O filme que traz o monstro que enfrenta o Rei Ghidorah, seu inimigo, e outras criaturas míticas antigas que estão causando estragos na Terra. Godzilla contabilizou, também neste final de semana, uma bilheteria, em solo brasileiro, de R$ 4,5 milhões. Em nível mundial o filme já conta com cerca de U$ 180 milhões.

Na terceira posição fica o estreante “Rocketman”. A atração que conta a história de Elton John até seu estrelato registrou uma bilheteria, entre quinta (30) e domingo (02), de cerca de R$ 4,4 milhões. Nas posições 4 e 5 ficam “Vingadores: Ultimato” com R$ 3,7 milhões e “John Wick 3 – Parabellum” com R$ 1,7 milhão, respectivamente.

