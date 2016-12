Alcione é submetida a cateterismo e colocação de stent, diz boletim médico

A cantora maranhense Alcione foi submetida a um cateterismo (procedimento para diagnosticar problemas cardíacos) e colocação de stent, segundo boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira (20) pelo Hospital Sírio-Libanês. Ela está internada no centro médico, na Zona Sul de São Paulo, desde o dia 18.

Ainda segundo a nota, o quadro de saúde da artista é estável, e ela deve receber alta nos próximos dias. A assessoria da cantora afirma que o pocket show que ela faria no Buraco da Lacraia, no Rio, na quinta-feira (22), foi cancelado.

Nesta manhã, a assessora de Alcione disse que foi constatada uma elevação na taxa glicêmica de Alcione. Marrom é portadora de bronquite crônica e sofre do problema desde a semana passada.

Assim que tiver alta, ela voltará ao Rio e vai entrar em recesso para passar as festas do fim de ano com a família.