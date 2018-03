A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável emitiu boletim alertando para o risco de fortes chuvas por todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. As áreas de instabilidade já se espalham, com volumes mais expressivos de chuva na Metade Oeste do Estado. Há chance de temporais, rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo.

Deixe seu comentário: