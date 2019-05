Alerta: Seu filho brinca com slime? Cuidado

Brincar com uma massinha feita em casa parece algo bastante inofensivo para os pais, mas até mesmo o slime – uma espécie de massa de modelar que antes era chamada de amoeba ou geleca – pode trazer riscos à saúde das crianças. Conforme a brincadeira se popularizou e novas receitas surgiram, mais relatos de pais apareceram sobre os riscos de infecção, contaminação e até mesmo queimaduras na pele.

Segundo especialistas, exatamente pelo fato de o slime ser feito em casa é que demanda vigilância. As receitas mais populares levam ácido bórico (bórax), apontado pelos médicos como responsável por queimaduras, alergias e infecções.

No entanto, os médicos explicam que, apesar dos cuidados e da necessidade de supervisão, algumas crianças podem não apresentar nenhum sintoma. É o caso de Laura Bruscato, de 11 anos, que desde os 9 brinca e produz slimes quase que diariamente. Ela nunca teve nenhuma reação negativa.

“Como ela mesma faz, a única recomendação é para que use pouco bórax. Mas ela brinca o tempo todo e nunca apresentou nenhuma reação”, conta a mãe, Mia Bruscato, de 43 anos. O filho mais novo, de 3, também brinca com as massinhas feitas pela irmã e nunca teve problemas.

Segundo os médicos, a reação pode depender de predisposição alérgica, sensibilidade, tempo de exposição e da composição do slime.

Em caso de dúvida sobre o uso do brinquedo pelas crianças, a recomendação é que se opte pelos slimes industrializados. “Se é algo feito pela indústria, há uma padronização e um controle do uso de substâncias que podem fazer mal”, diz Nelson Cordeiro, alergista e imunologista do Departamento Científico de Dermatite Atópica e de Contato da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.

Relato

O relato de uma mãe viralizou nas redes sociais na quarta-feira (22): a filha de 12 anos foi internada em um hospital na cidade de São Paulo devido à intensa brincadeira com “slime”, uma massa colorida de aspecto gosmento, que teria a “envenenado”.

Há pelo menos um ano, a “geleca”, sucesso dos anos 1980 e 1990 foi “gourmetizada”, ganhou o nome de “slime” (em tradução livre significa “baba” ou “gosma”) e virou febre no mundo todo novamente. As crianças se interessaram pela alquimia da produção e, no Google, a expressão “slime receita” conta com 1,5 milhão de opções.

Na quarta, a mãe Cris Pagano relatou nas redes sociais que a filha está internada há mais de uma semana com um quadro de gastroenterite. Ela disse que os exames apresentavam resultados normais, exceto por uma inflamação nos gânglios linfáticos, que combatem infecções e sinalizam quando um paciente está doente.

O médico, então, segundo Cris, desconfiou dos slimes que a menina continuava produzindo no quarto hospitalar e constatou que se tratava de um envenenamento por ácido bórico. O post da mulher rapidamente repercutiu entre outras mães, que relataram sintomas similares em seus filhos, como enjoos, e pediam mais informações. Cris respondeu algumas mensagens, explicava que a intoxicação havia ocorrido pelo contato com a pele, e disse que ainda não havia previsão de alta, pois a menina ainda vomitava. “Fiz o post para alertar os amigos, e fiquei impressionada com a quantidade de pais e mães que me mandaram mensagens sobre os filhos com os mesmos sintomas e sem diagnóstico. No Brasil, não existe teste para detectar o boro no sangue, mas meu médico está em contato com o Ceatox e soube de muitos casos como o das nossas filhas”, respondeu em um comentário.

Deixe seu comentário: