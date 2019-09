Os conservadores do partido da chanceler alemã Angela Merkel e seus parceiros de coalizão conseguiram conter um crescimento no apoio à extrema direita em duas eleições estaduais no Leste da Alemanha no domingo (1º), evitando uma crise imediata para a aliança atualmente no poder. Os Democratas-Cristãos de Merkel continuaram sendo o maior partido da Saxônia.