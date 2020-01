Celebridades Alice Braga confirma namoro com Bianca Comparato

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

Bianca (E) e Alice estariam namorando há cerca de três anos Foto: Divulgação Bianca (E) e Alice estariam namorando há cerca de três anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Alice Braga, 36, revelou nesta segunda-feira (06) que está namorando a atriz Bianca Comparato, 34. A informação foi confirmada pela assessoria de Alice. De acordo com a assessoria, as atrizes estariam namorando há cerca de três anos. O relacionamento era conhecido apenas por amigos e pessoas mais próximas do casal.

O relacionamento das duas seria a distância, uma vez que Alice mora nos Estados Unidos. De tempos em tempos, Bianca passa alguns dias com a sobrinha de Sônia Braga.

Alice Braga é uma das protagonistas do filme “Eduardo e Mônica”, adaptação da música homônima da banda Legião Urbana (1982-1996), que deve estrear em abril deste ano. O longa conta a história de um casal — vivido por Alice Braga e Gabriel Leone, 26, — que prova que quando há amor não há regras: até mesmo relações improváveis podem dar muito certo.

Dirigido por René Sampaio, que também esteve a frente de “Faroeste Caboclo” (2013), a película conta ainda com Otávio Augusto, Juliana Carneiro da Cunha, Victor Lamoglia, Bruna Spínola e, com a participação especial, de Fabricio Boliveira no elenco.

Nascida no Rio, Bianca Comparato começou a estudar teatro na British School, colégio na capital fluminense no qual ela cursou o ensino médio. De lá, engatou um curso na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres. De volta ao Brasil, formou-se em comunicação com especialização em cinema e dedicou-se ao teatro até chegar à Globo, em 2004, quando estreou na série “Carga Pesada”.

Bianca é uma das protagonistas da série “3%, da Netflix, que está em sua terceira temporada. No elenco ainda estão Rodolfo Valente, Vaneza Oliveira, Rafael Lozano entre outros.

