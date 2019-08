As instituições de ensino superior têm até o dia 30 de agosto para corrigir informações de estudantes e de cursos para a realização do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) 2019. Caso a retificação do dado errado não seja feita no prazo, o aluno e a instituição não vão poder participar do exame. As alterações devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no Sistema Enade.

