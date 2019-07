Segundo o Boletim Meteorológico Semanal da Secretaria da Agricultura estadual, nesta sexta-feira (26) uma área de baixa pressão e uma frente fria provocam chuva em todas as regiões, com possibilidade de temporais isolados. No fim de semana, a presença de uma massa de ar frio e seco afastará a nebulosidade e manterá o tempo firme, com temperaturas mais baixas em todo o Estado.

