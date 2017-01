Ana Carolina e a namorada Leticia Lima já planejam ter filhos

Ana Carolina e Leticia Lima não assumiram o romance, mas não escondem de ninguém que estão juntas há mais de um ano. As famílias se frequentam, a casa é a mesma e até são donas dos mesmos cachorros. E a atriz comenta com amigos sobre o sonho de ser mãe.

A ideia de ter um bebê é coisa antiga na vida de Leticia, que antes de conhecer a cantora, foi casada com o diretor Ian SBF, do “Porta dos fundos”. Um bebê está nos planos das moças, mas nada urgente. “É uma coisa a longo prazo”, diz um amigo do casal.

Segundo ele, Letícia quer engravidar: “Elas pensam em adoção ou inseminação. Mas Letícia tem um lado materno muito grande, deseja gerar uma criança”. Em 2005, Ana Carolina se declarou bissexual na capa de uma revista semanal e chegou a dizer que não entendia por que as pessoas a achavam corajosa por assumir publicamente sua orientação sexual. Recentemente, as duas foram fotografadas de mãos dadas no aeroporto Santos Dumont.

