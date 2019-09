Ana Maria Braga usa réplica de vestido de Beyoncé avaliado em 13 mil reais

Ana Maria Braga ousou no “Mais Você”, da TV Globo, nesta sexta-feira (13). A apresentadora arrasou em um vestido inspirando em um modelo que Beyoncé usou no clipe do filme “O Rei Leão”.

Segundo Ana, uma das roupas escolhidas pela cantora norte-americana no vídeo foi feita pela estilista brasileira Alexandra Fructuoso. Confeccionado artesanalmente, o look carrega mais de 18 mil peças entre conchas, pedras e réplicas de pérolas e ficou pronto em uma semana. O modelito todo bordado custa, em média, R$ 13 mil. “‘O corpo envelhece sem a nossa permissão, mas a alma envelhece só se permitirmos’. Esse vestido é demais mesmo!”, escreveu no Instagram.

Inspiração para muitas mulheres, Ana Maria desfilou com o figurino nos Estúdios Globo. “Viu a turma toda que criou? Esse vestido é demais mesmo. Estou fazendo uma homenagem. Quero agradecer o carinho dessa equipe toda por ter feito pra mim. Adorei! Esse aqui não é o da Beyoncé, mas estamos aqui estreando um vestidinho. Acho que vou numa festa com esse vestido”, comentou, bem-humorada.

Férias

Durante a atração, Ana contou que vai tirar duas semanas de férias. Colecionadora de gafes na TV, a jornalista disse que Patricia Poeta ficará no comando do vespertino. “Quem vai cuidar da nossa casa com muito carinho é a Patrícia Poeta e nosso querido Fafá, Fabrício Battaglini. Quero desejar um belíssimo trabalho pra essa dupla, nossa casa tá em boas mãos, e tenho certeza de que vocês vão contar pra gente que ficaram muito felizes, porque a gente está podendo descansar. E a gente se prepara para o fim do ano, que vem com força total”. “Bora Ana Maria, deu pra nós. Queima o chão”, comemorou Louro José.

Em abril deste ano, Ana Maria usou parte do seu programa para negar que estaria deixando a Rede Globo e fez alerta sobre fake news: “Eu queria fazer um comentário e tranquilizar a todos que me perguntam se eu estou saindo da Globo. É um negócio magnífico isso. Eu tenho amigos meus ligando perguntando se eu vou sair da Globo. Eu não estou saindo da TV Globo, nem esse ano, não tenho previsão nenhuma, nem de aposentadoria. É um ano muito especial para mim e para o Louro, nós estamos aqui comemorando 20 anos nessa casa que tem me recebido e me recebeu sempre tão bem. Prestando serviços, divertindo as manhãs, as nossas manhãs principalmente – porque a gente primeiro tem que se divertir para ter certeza que você aí vai sorrir com a gente, que vai ter um dia melhor”.

