A Ancine (Agência Nacional do Cinema) retirou a divulgação de filmes nacionais de sua sede e seu site no último mês. De sua sua sede, a agência tirou cartazes que divulgavam produções recentes em suas áreas comuns na última sexta-feira (29), a pedido de sua diretoria. Já do site, foram retirados banners com filmes e festivais no dia 14 de novembro.