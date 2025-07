Esporte Do colete à estratégia: a metamorfose de Renato Portaluppi no Mundial

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Renato supera as expectativas e impressiona a Itália. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC Renato supera as expectativas e impressiona a Itália. (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC) Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Nesta Copa do Mundo de Clubes, vimos um Renato Portaluppi pouco conhecido pelo grande público ou, pelo menos, não era esse o personagem que ele costumava apresentar. Um treinador frequentemente rotulado como “boleiro” e apenas “entregador de coletes” mostrou variações e ousadia ao longo da competição.

Renato não repetiu a escalação em nenhum dos jogos. Na estreia, contra o Borussia, em um empate sem gols, o técnico arriscou com uma trinca de volantes: Martinelli, Nonato e Hércules. Já contra a equipe sul-coreana, optou por Ganso como titular e venceu o Ulsan de virada. Na última partida da primeira fase, o Fluminense entrou com Canobbio no lugar de Serna e garantiu a invencibilidade com novo empate por 0 a 0, desta vez contra o Mamelodi.

E claro, no jogo mais decisivo da temporada até agora, Renato surpreendeu novamente ao escalar uma trinca de zagueiros: Thiago Silva, Freytes e Ignácio. As lideranças do elenco ficaram surpresas, mas compraram a ideia do professor e, desde então, ele tem recebido diversos elogios dos próprios jogadores por demonstrar variação tática e grande capacidade de adaptação.

Antes da partida, o jornal italiano Gazzetta Dello Sport relembrou a época de jogador de Renato e sua passagem pela Itália, chamando-o de “ex-playboy”, com certo tom de desprezo ao ídolo tricolor. No entanto, com a classificação para as quartas de final, o treinador mostrou, dentro de campo, que merece muito mais respeito.

Com a classificação para as quartas de final, o Fluminense faturou 13,1 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente 72,1 milhões de reais.

Ao longo de toda a competição, o tricolor carioca acumulou 220,6 milhões de reais em premiações valor que inclui a classificação para as quartas, a passagem para as oitavas de final, a vitória sobre o Ulsan, os empates contra o Borussia e o Mamelodi e, claro, o bônus pela participação na fase de grupos.

